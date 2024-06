„Pink INC.“ im Sommer

× Erweitern Party

Pure Freude und Genuss am Tanzen – dafür steht die „Pink INC.“-Party Hamburg. Und die kannst du zweimal genießen in den nächsten Wochen.

Seit nunmehr zehn Jahren bringen die „pinken“ Partyveranstalter das Feiervolk zusammen und sorgen für ausgelassene Nächte und viel buntes Treiben auf den Tanzflächen. Auch im Sommer wird es wieder hoch hergehen bei den Pink-INC.-Veranstaltungen!

Die nächsten Termine finden im Café Schöne Aussichten statt, und zwar am 15. Juni und am 6. Juli. Es wird sicherlich heiß und das Partyoutfit kann nicht knapp genug sein, um einen tollen Abend voller Ektase zu verbringen … www.pinkinc.de

