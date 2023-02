Fotos: Carsten Bruhn / carstenbruhn.de 18. Schwuler Heidekönig Alex II.

Anfang Februar wurde schon zur 18. Wahl zum schwulen Heidekönig gerufen und das Ergebnis lautet: Der 18. Schwule Lüneburger Heidekönig heißt Alex II.!

Alex II. (Alex Tesmer ,45) möchte in dieser Zeit, in der Anfeindungen gegen LGBTIQ* wieder zunehmen, ein Zeichen setzen und die Community in und um Lüneburg repräsentieren. Die Veranstalter zur erfolgreichen Veranstaltung:

„Das erste mal im der Königsgeschichte wohnten der Wahl elf Königshäuser bei und feierten mit über 200 Menschen im Heinemannsaal im Lüneburger Museum die Krönung der neuen Majestät.“

Welchen Stand sich die Wahl inzwischen erarbeitet hat, zeigt ein Blick auf die redner*innenliste, auf der neben Museumsdirektorin Prof. Dr. Heike Düselder, Lüneburgs Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch waren auch Vertreter*innen aus dem Landkreis und sogar dem Bundestag vor Ort.

Drei Kandidaten mussten zwei Spielrunden zur Überzeugung des Publikums durchstehen. Alex tat dies am besten und ernannte Mitbewerber Oliver Hering zu seinem Adjutanten. Charmant durch den Abend führten Dragqueen Isabelle Ankauf von Gold und Queen Mum. Fotograf Carsten Bruhn hielt den Abend in Bildern fest.

INFO

Im Jahr 2000 wurde der Heidekönig von der „Aids Hilfe Lüneburg“ erfunden um auf HIV und andere Themen rund um sexuelle Gesundheit aufmerksam zu machen. Inzwischen ist er in Mitten von Produktkönig*innen aller Art anerkannt und bereist Feste auf dem Lande um für Akzeptanz queeren Lebens zu werben.