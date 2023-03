Unterstrich Tätowierungen in Bremen

× Erweitern Foto: dailyvegan.de Plantenköök

Bild: www.unterstrich.ink

Seit Ende Februar und noch bis Ende April stellt Claude Förster, Illustrator_in und Tätowierer_in aus Hamburg, „Botanische Illustrationen“ im angesagten Restaurant Plantenköök aus.

Und zwar zehn Illustrationen, die alle auf umweltfreundlichem Naturpapier gezeichnet wurden. Gelernt hat Claude die Kunst, das Tätowieren und Illustrieren, in den USA, im Sehnsuchtsort San Francisco, seit 2018 wird im schönen Hamburg tätowiert – im eigenen Studio und nicht nur Pflanzenmotive.

„Dabei reichen die Tattoo-Stile von Neotraditional, Blackwork bis zu illustrativen Motiven. Auch die Illustrationen sind sehr abwechslungsreich, so hat Claude unter anderem für Rae Spoon, DHBW Stuttgart und den Deutschen Hebammenverband gearbeitet“, so Sean vom Plantenköök in einem Chat mit uns.

Bis 30.4., Claude Förster: „Botanische Illustrationen“, Plantenköök, Am Wall 201, 28195 Bremen, www.plantenköök.de, www.unterstrich.ink