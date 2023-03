WunderBar: St. Pauli

× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: @theleonalondon Leona London

Am 23. März ist es wieder so weit, „QueerPong – dein neuer Spiele-Donnerstag“ lädt Hanseat*innen dazu ein, zusammen mit Dragqueen Leona London – bekannt von den Showbühnen in München, Kiel, Fulda und natürlich Hamburg – Spaß in der WunderBar zu haben.

Auf Social Media wird verraten: „Alle 2 Wochen donnerstags, 2 Tische. QueerPong heißt, gemeinsam über sich hinauswachsen, indem man sich den Herausforderungen der anderen Team stellt. Was du dafür tun musst? Sei am Donnerstag ab 20 Uhr in der Wunderbar und melde dich direkt vor Ort für das Turnier an, falls du zu spät für die begrenzten Plätze kommst, erhältst du natürlich trotzdem die Möglichkeit, außerhalb des Turniers zu spielen“. Etwas Neues und Lustiges in der seit 1991 bestehenden queeren Bar. Klasse!

23.3., „QueerPong“, WunderBar, Talstraße 14, Hamburg, 20 Uhr, wunderbar-hamburg.de