Coming-out ab 30

Im Alter von 30 Jahren oder darüber zu entdecken, dass man als Mann* auf Männer* steht, wirft Fragen, manchmal Probleme auf. Ein Coming-out in diesem Alter schaut meist anders aus als bei Männern, die ihr Coming-out in der Pubertät hatten, denn Männer über 30 sind ihren Lebensweg schon ein Stück weit gegangen, eventuell verheiratet, haben eine Familie, Kinder. Andere haben sich ganz zurückgezogen und meiden Kontakte. Wie auch immer: Ab 30 dem Leben eine neue Wendung zu geben, ist oft eine schwierige, aber auch spannende Aufgabe. „Wir wollen allen Teilnehmern* ein gelingendes Coming-out ermöglichen“, sagen die Berater Andreas Görg und Thomas Fraunholz, die die Gruppe im Sub leiten.

In ihrer täglichen Praxis arbeitet die psychosoziale Beratungsstelle für schwule, bisexuelle, queere und trans* Männer* im Sub oft in Einzelgesprächen mit solchen Themen. Eine eigene Coming-Out-Gruppe aber bietet Betroffenen einen Austausch mit Menschen, die in der gleichen Situation sind. Es werden acht Termine anberaumt. Die Mindest- bzw. Höchstteilnehmerzahlen liegen bei sechs bzw. zehn Männern*. Das Sub erhebt für jeden* Gebühren von 50 Euro, ermäßigt 25 Euro für alle Sitzungen.

www.subonline.org