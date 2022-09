CSD München: Neuer Termin 2023

× Erweitern Grafik: Frak Zuber Munich Pride 2023

400.000 Menschen, darunter allein 27.000 Teilnehmer*innen bei der PolitParade! Der CSD hat in diesem Jahr alle Erwartungen übertroffen. In der Münchner Innenstadt war es deshalb an manchen Stellen schon etwas eng geworden. Jetzt reagieren die Organisator*innen: Sie ziehen den Christopher Street Day vom traditionell zweiten Wochenende im Juli auf das vierte Wochenende im Juni. In der Zeit finden in der Altstadt keine anderen Events statt wie sonst im Juli zum Beispiel „Klassik am Odeonsplatz“, sodass Platz für den CSD und seine Pläne ist. Das Kreisverwaltungsreferat hat dem Schritt zugestimmt. „Wir wollen für den CSD in der Innenstadt perspektivisch Platz schaffen“, sagt Alexander Kluge, Geschäftsführer des Münchner CSD. Details stehen aber noch nicht fest. Möglich wäre eine Verlegung der PolitParade auf eine erweiterte Strecke, auch die Party Area am Rindermarkt könnte eine neue Location bekommen.

Zurück zu den Wurzeln

Damit rückt der Münchner CSD näher an das historische Datum des Stonewall-Aufstands heran, der den Beginn der modernen Pride-Bewegung markiert. Am 28. Juni 1969 wehrten sich vor der gleichnamigen Bar People of Colour, trans* Leute, Lesben und Schwule erstmals gegen die New Yorker Polizei, die oft willkürlich gegen Menschen der queeren Community vorging. Somit starten die PrdieWeeks 2023 bereits am 10. Juni, das Höhepunkt-Wochenende mit Parade, Rathausclubbing, Straßenfest ist für den 24./25. Juni geplant. Schon jetzt im Kalender vormerken!

www.csdmuenchen.de