Das „Prosecco“ meldet sich zurück!

Große Freude nicht nur bei Fans deutschen Liedguts: Die bekannte Schlagerbar „Prosecco“ meldet sich zurück im Viertel! Ab dem 24. Juli ist Guido Drell (Bild links mit Servicekraft Sepp) mit seinem Team zurück und lässt wieder die Korken knallen. Auch sein Lokal hat, wie viele andere auch, die Genehmigung erhalten, die Parkplätze vor der Tür zu einer Freischankfläche zu machen. So entsteht vor der Bar ein kleiner Biergarten, in dem neben den üblichen Getränken auch Kaffee und Kuchen auf Omas gutem Sonntagsgeschirr serviert wird. Draußen wird also in den kommenden Wochen bis 24 Uhr eine Schlagerbar-Gartenparty gefeiert, aber auch drinnen ist sogar bis 5 Uhr geöffnet, 45 Sitzplätze lässt das aktuelle Hygienekonzept dort zu. Am kommenden Wochenende geht´s los! Oder um im Schlager-Genre zu bleiben: „Und immer, immer wieder geht die Sonne auf!“

Bar Prosecco, Theklastr. 1, Öffnungszeiten: Freitag, 16 bis 05 Uhr, Samstag 15 bis 05 Uhr, Sonntag 15 bis 22 Uhr, www.prosecco-munich.de oder www.facebook.com/proseccobar.muenchen