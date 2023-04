Dyke* March Würzburg

× Erweitern Foto: Jakayla Toney, unsplash.com, gemeinfrei

Anlässlich des Internationalen Tags der lesbischen Sichtbarkeit am 26. April findet in Würzburg der Dyke* March 2023 statt. Der Umzug richtet sich an FLINT*A, also Frauen, Lesben, Inter*, nonbinäre, trans* und agender Personen, die lesbisch oder queer leben.

Die Liste der Forderungen ist lang: von mehr Sichtbarkeit von Lesben* und Frauen* in der Geschichtsforschung über Förderung zum generationsübergreifenden Austausch bis zur Reform des Artikel 3 Grundgesetz.

Der „Tag der lesbischen Sichtbarkeit“ wurde 2008 in Spanien als „Día de la Visibilidad Lésbicana“ ins Leben gerufen; seitdem findet er weltweit am 26. April statt. Er soll für mehr Selbstbewusstsein innerhalb der Community sorgen und fordert gleichzeitig mehr Aufmerksamkeit auf politischer Ebene für die speziellen Belange lesbischer Frauen*, die oftmals Doppeldiskriminierung ausgesetzt sind.

26.4., Treff am Hauptbahnhof, Würzburg, 18 Uhr, www.queerpridewue.de