Faschingsball in der „Eiche“

× Erweitern Foto: Deutsche Eiche Eiche alaaf

Queerer Faschingsauftakt in der „Deutschen Eiche“: Funkenmariechen, Faschingsprinzen und Exil-Kölner aufgepasst: Am Samstag, den 28. Januar findet wieder der Eiche- Hausball statt!

Zu dem Motto „Die Eiche tief im Märchenwald“ lädt das Münchner Traditionshaus alle Jecken und Karneval-Fans in sein Restaurant ein, wo es zu diesem Anlass wieder ganz bunt und eng und fröhlich zugeht: Kölner Karnevalsmusik, tolle Stimmung, bunten Kostüme und das original, frisch gezapfte Früh-Kölsch machen die Atmo dieses ersten Faschingsballs der Saison aus. Der Eintritt ist übrigens kostenlos – und zwar so lange, bis das Restaurant wegen Überfüllung geschlossen werden muss. Also: Ranhalten und mitschunkeln!

Samstag, 28. Januar, Deutsche Eiche, Reichenbachstr. 13, 20 Uhr, www.deutsche-eiche.de