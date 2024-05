Gönn dir das Beste!

× Erweitern Foto: Freepik / @cookie_studio / M. Rädel Spätestens ab Mitte 20 sollte #mensch beginnen, mehr auf seine Haut zu achten

Expand Foto: M. Rädel Liebe Paar Natur Grashüpfer Garten Ökologie Auf die Natur muss Mensch achten

Kosmetik für alle Geschlechter, das ist „Unisex Skincare“. Wir probierten Farm Loves Nature aus, ein Unternehmen, das genau das anbietet.

Na, das ist doch mal ein Versprechen, das hier online gegeben wird: „In unserer Gesichtspflege vereinen wir aktive Hightech-Wirkstoffe mit wirksamen Bio-Inhaltsstoffen und verzichten hier auf alles Bedenkliche für deine Haut {...} Farm Loves Face und Science Loves Nature. Wir sind aber nicht nur in einer Lovestory mit deiner Haut, sondern auch unseren Planeten möchten wir so freundlich und nachhaltig wie möglich behandeln“, so das Team des Kosmetikherstellers Farm Loves Face. Wir haben für dich den „Veganes Kollagen + Bio-Hafer Barriere & Hydro Toner“ und das „Vitamin C + Bio-Sanddorn Glow Serum“ getestet und sind hellauf begeistert. Nach der Hautreinigung morgens und abends auftragen und sofort Ergebnisse sehen. Zumindest wurden wir auf frische, pralle Haut und eine gesunde Ausstrahlung angesprochen. www.farmlovesface.com

Wir sind auch auf Instagram: