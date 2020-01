GOP – Akrobatik und Elektro

× Erweitern Foto: GOP GOP Elektro

Die neue Show „Elektro“ im GOP Varietetheater München widmet sich synthetischen Klängen in einer spektakulären artistischen Show. Sänger, Tänzer, Musiker und Akrobaten übersetzen Melodien in Bilder und Bewegungen in Klänge.

Teil der Aufführung sind atemberaubende Tricks am Trapez, Poleakrobatik, sowie Acts mit Hula Hoop-Reifen, Cyr Wheel, Caps und Diabolos. Zudem kümmert sich DJ Stachy um die musikalische Untermalung, der in den 1990er Jahren als Mitglied der Hamburger Band Fishmob bekannt wurde.

16.1. – 8.3., Elektro, GOP Varietetheater, Maximilianstr. 47, München www.variete.de/muenchen