Die lange Museumsnacht ist wieder da

Bild: Muenchner_Kuenstlerhaus-Stiftung Lange Nacht_Kuenstlerhaus

Für alle, die diese Veranstaltung im letzten Jahr vermisst haben, gibt es nun die gute Nachricht, dass am Samstag, den 16. Oktober, wieder eine „Lange Nacht der Münchner Museen“ geplant ist: Über 60 Museen, Sammlungen, Galerien, Kirchen, architektonische Schmuckstücke und besondere Orte laden zum nächtlichen Streifzug durch Kunst, Kultur, Naturwissenschaft und Technik. Die einzigartige Vielfalt der teilnehmenden Häuser und die Atmosphäre zu später Stunde machen den Reiz dieses Museumsbesuchs der besonderen Art aus. Zusätzlich zu den laufenden Ausstellungen locken zahlreiche Attraktionen und Führungen. Spannende Neulinge sind das Zwischennutzungsprojekt KUNSTLABOR2 in der Dachauer Straße sowie die DomagkAteliers in Schwabing: In mehreren Ausstellungsräumen erwarten die Besucher Werke unterschiedlicher Künstler*innen und ein abwechslungsreiches Begleitprogramm.

Das Lange Nacht-Ticket kostet 15 € zzgl. VVK- und Systemgebühren und gilt als Eintrittskarte für eine Person in alle beteiligten Häuser und als Fahrkarte für den MVV im Gesamttarifgebiet und die Sonderbusse.

Alle Infos: www.muenchner.de/museumsnacht