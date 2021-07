Kunst im Quadrat mit Queer Edition

× Erweitern Grafik: Sub-Zentrum Queer im Quadrat 2021

Bereits 2020 war das Projekt „Kunst im Quadrat“ am Start – als alternatives Festival für kulturelle Teilhabe und coronakonforme Möglichkeit, Kultur überhaupt zu erleben. Dieses Jahr nehmen die Macher*innen von Färberei & Köşker, der Glockenbachwerkstatt und LUISE dieses Projekt noch einmal (und vermutlich ein letztes Mal) in Angriff und bespielen 16 Tage lang einen Teil der Münchner Theresienwiese. Neben Ausstellungen, Freizeitmöglichkeiten und einem Werkstattprogramm, das rund 40 Angebote aus den Bereichen Kunst, Kultur, Sport, Bewegung sowie gesellschaftspolitische Bildung kostenfrei zur Verfügung stellt, steht die Kultur und eine große Anzahl an Konzerten und DJ-Acts im Mittelpunkt.

Aus „Kunst im Quadrat“ wird „Queer im Quadrat“

Am 5. August wird aus „Kunst im Quadrat" das Mini-Festival „Queer im Quadrat“ – denn an diesem Tag kuratieren das schwule Zentrum Sub, sein lesbisches Pendant LeTRa und das LGBTIQ*-Jugendprojekt diversity das Geschehen. Sie haben queere Künstlerinnen und Künstler eingeladen, zudem stellen sich weitere Projekte der Community an Infoständen vor. Auch eine Podiumsdiksussion zum Thema „Wie queer ist Münchens Nachtleben"? ist geplant.

Queer im Quadrat, Donnerstag, 5. August, 16 bis 22 Uhr, www.kunstimquadratmuenchen.de