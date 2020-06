Queer Sunday: Laurin goes Pride

Foto: www.facebook.com/RestaurantLaurin/ Claudio vom Laurin

Am 12. Juli wird das altehrwürdige Laurin am Viktualienmarkt im Herzen von München in Regenbogenfarben getaucht. „Laurin Goes Pride“ heißt die Tanzveranstaltung des Teams von „Sweet To Be Gay“, die ab 10 Uhr zum Feiern mit Abstand einlädt.

Claudio und Team servieren Frühstück und Schmankerl aus der alpinen Küche, dazu hausgemachte Sprizz Varianten, frisch gezapftes Tegernseer und eine Auswahl an Südtiroler Weinen. Um Tischreservierung wird gebeten! Musikalisch gibt es abwechslungsreiches von STBG - Sweet To Be Gay DJ Niklas Ro auf die Ohren und auf einen Dresscode wird verzichtet. Kostet keinen Eintritt, aber viel Liebe!

12.7., Laurin goes Pride, Restaurant Laurin, Heiliggeiststraße 6 ( Viktualienmarkt ), München, 10 Uhr