Ab November: „Lindauer Hafenweihnacht“

Foto: M. Rädel Lindau Bodensee Alpen Sommer wie Winter wunderschön: die Inselstadt Lindau in Bayern

Geschenke einkaufen, Leckeres genießen, auf die Alpen gucken, das ist hier am Bodensee möglich. Denn sie ist Sommer wie Winter wunderschön: die Inselstadt Lindau in Bayern.

Und hier gibt es immerhin den besten und schönsten Weihnachtsmarkt am, im (!) Bodensee. Ein Weihnachtsmarkt muss nicht immer ein Rummelplatz sein ... und schon gar nicht spießig und nur aufs Essen ausgerichtet, hier ist es ein Ausflug für alle Sinne, kein lauter Stress.

Natürlich kann #mensch seine Präsente zum christlichen Feiertag Weihnachten in überfüllten Kaufhäusern zwischen opulenter Deko und beschallt von diversen Weihnachts-Playlists besorgen – oder ganz ohne Glitzer und Trubel im Internet. #Mensch kann aber auch gute Tage haben, an denen aus dem Vollen geschöpft und Ausgefallenes gefunden wird. Gut zu wissen: Die „Lindauer Hafenweihnacht“ ist auch extrem kinderfreundlich. Also ihr (Regenbogen)familien, kommt her! Süßer die Glocken selten bimmelten.

2023 findet die „Lindauer Hafenweihnacht“ vom 23. November bis zum 17. Dezember am Hafen in Lindau statt, immer Donnerstag bis Sonntag, jeweils 11 bis 21 Uhr. www.lindau.de