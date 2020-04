Maikönigin: Start Voting Now!

× Erweitern Foto: Mark Kamin MaiKöniginnenDinner 2018

Wer wird die Nachfolgerin von Carmen G. Aiss (Bild links)? Acht Kandidatinnen stellen sich heuer zur Wahl und bewerben sich zwar nicht live, aber mit einem Vorstellungstext und einer individuellen Videobotschaft, die online zu sehen ist, an ihr Volk.

Zu sehen sind die Bewerbungen auf www.cafenil.com/maikoenigin, dort könnt ihr auch täglich eine Stimme für eure Favoritin abgeben. Für mehr Fabulousness, Bilder, Videos und Queens-Stuff besucht bitte die Social-Media-Kanäle der jeweiligen Kandidat*innen.

Das Voting endet am Abend des 30. April - zu dem Zeitpunkt, an dem auch beim Maiköniginnen-Straßenfest die Siegerin gekürt worden wäre. Das Ergebnis wird Tags darauf am 1. Mai bekannt gegeben. Seid dabei, votet mit und kürt eure neue Königin des Viertels!