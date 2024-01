Die Moritz Bar in Würzburg

× Erweitern Foto: Lena Meyer

Foto: Lena Meyer Lukas und Kilian

Im Frühling 2023 eröffnete im schönen Würzburg eine queere Bar. Die Betreiber – gebürtige Würzburger und Brüder – Lukas und Kilian waren und sind auch in Berlin erfolgreich.

Via E-Mail verrieten sie uns (gemeinsam): „Wir sind die Moritz Bar, die im März 2023 eröffnet hat. Wir sind eine queere Cocktailbar in Würzburg, die viel Wert auf ganz besondere und hausgemachte Drinks legt, viele davon auch alkoholfrei. Bekannt sind wir für unseren eigenen Vermouth, unseren feinherben Moritz Tonic oder unseren alkoholfreien Rainbow Spritz. Wir sind Dienstag bis Samstag ab 19 Uhr geöffnet, alle Infos zu uns, den Drinks und unseren besonderen Events gibt es auf moritzbar.com. Die Moritz Bar ist eine gute Mischung aus fränkischer Gemütlichkeit, schummerigem Licht, Berliner Vibes, guter Musik und freundlichem Service.“

Foto: Lena Meyer

Und warum Würzburg? „Wir sind in Würzburg aufgewachsen. Wir sind beide nach Berlin umgezogen, wo wir von 2013 bis 2019 auch schon die Berliner Moritz Bar betrieben haben. Nach einer Gastro-Pause während Corona hatten wir große Lust, wieder gemeinsam ein Projekt zu starten. In unserem Hinterkopf hatten wir immer schon auch die Idee, in unserer Heimatstadt eine queere Bar zu eröffnen. Dann ging alles recht schnell, da wir sofort einen geeigneten Laden gefunden haben. Wir wohnen beide noch in Berlin, pendeln aber natürlich aktuell viel nach Würzburg. Zum Glück unterstützt uns aber seit einigen Monaten auch ein fantastisches Team vor Ort.“

Die beiden Brüder sind sehr zufrieden, wie es gerade läuft, wie sie uns abschließend verraten: „Die Resonanz nach 10 Monaten Moritz Bar in Würzburg ist bisher wirklich richtig toll. Wir wurden in der Stadt und der Szene mit offenen Armen empfangen und haben einfach ein ganz tolles Publikum. Immer wieder erzählen uns Gäste auch, dass sie extra aus Nürnberg oder anderen Städten in der Umgebung anreisen, was uns natürlich besonders freut.“

Moritz Bar, Burkarderstr. 12. 97082 Würzburg, instagram.com/moritz_bar