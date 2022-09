× Erweitern Jens Poenitsch

Seit drei Jahren fördert der Freistaat unabhängige Verlage und ihre Bücher mit einer Verlagsprämie von jeweils 5.000 € und gibt dazu die Empgfehlungsliste „Bayerns beste Independent Bücher“ heraus. „Kreativität, Herzblut, ein feines Gespür für literarische Entdeckungen und eine gehörige Portion unternehmerischer Mut: Mit dieser großartigen Mischung bereichern und prägen Independent Verlage seit Jahrzehnten die bayerische Bücherlandschaft“, gab Bayerns Kunstminister Markus Blume am 26. September bekannt.

Das ist eine gute Nachricht auch für den (schwul geführten) Hirschkäfer Verlag. Das kleine Münchner Haus unter der Leitung des queeren Künstlers und Autors Martin Arz wird so bereits zum zweiten Mal für sein herausragendes Programm und vor allem für ein einzelnes, vielversprechendes Publikationsvorhaben ausgezeichnet. In diesem Jahr für das Projekt „Munich Sounds Better With You“, ein Kunst- und Sachbuch des weit über die queere Szene hinaus bekannten DJ/Producers Jens Poenitsch. Darin erzählt und dokumentiert er die Musikgeschichte der Stadt. „Ein Buch über sämtliche Epochen, von den 70ies & 80ies über Kraut, Punk, Disco, Musicland, Techno, House & Rave bis hin zur Neuzeit", beschreibt es Jens Poenitsch. „Und ein Buch über die Musik, die in unserer Stadt entstand & immer noch entsteht, außerdem über meine persönliche Geschichte.“

Wann mit dem Erscheinen des Bandes zu rechnen ist, steht noch nicht fest, zur Zeit wird noch geschrieben, gesammelt und interviewt. Wer sich für das Angebot der ausgezeichneten Verlage interessiert: Vom 26. bis 27. November 2022 sind sie mit einem Gemeinschaftsstand bei „Andere Bücher 2022. Markt der unabhängigen Verlage“ im Literaturhaus München vertreten.