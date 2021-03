Neu: Chemsex-Hotline

× Erweitern Foto: Bernd Müller Münchner Aids-HIlfe_Christopher Knoll

ChemSex, also der Gebrauch von Drogen beim Sex, ist ein Phänomen, das gerade unter schwulen Männern beliebt ist. So spannend das für viele ist, so problematisch kann vor allem der dauernde Substanzkonsum sein: Abhängigkeiten, Überdosierungen, unsaubere Präparate, unerwünschte Nebenwirkungen.

Über all´ das kann man jetzt auch telefonisch mit dem Psychologen und ChemSex-Experten Christopher Knoll (Foto) von der Münchner Aids-Hilfe sprechen. Er gibt außerdem Informationen zu gängigen Substanzen wie Chrystal Meth, GHB/GBL oder Mephedron, gibt Tipps zum Umgang mit den Drogen oder dazu, wie man auch ohne sie ein erfülltes Sexleben haben kann.

ChemSex-Sprechstunde

jeden Donnerstag, 16:00 bis 18:00 Uhr, Tel. 089 54 333-110

www.muenchner-aidshilfe.de