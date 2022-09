Oktoberfest 2022: O´zapft is!

× Erweitern Foto: #proudwiesn Proud Wiesn_2019

Die Wiesn 2022 ist eröffnet! Am 17. Sepember wurde pünktlich um 12 Uhr das erste Fass von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter angezapft. Trotz Regens und kalter Temperaturen erlebt das größte Volksfest der Welt einen erfolgreichen Start. Wen wundert´s, nach zwei Jahren Zwangspause sind die durstigen Kehlen eben ausgetrocknet. Wetter hin Corona her: München erwartet bis zum 3. Oktober ein rauschendes, berauschendes Fest.

Gay Sunday in der Bräurosl

Und wo gefeiert wird, da ist die queere Szene nicht weit: Auch der GaySunday im Bräurosl-Festzelt (18.9.) findet wieder statt. Nachdem die Wirtefamilie Heide das Zelt 2019 aufgegeben hatte, übernahm Peter Reichert als neue Wirt auch diese Erfolgsveranstaltung – und speindierte ein komplett neues Zelt, mit 15 Metern Firsthöhe überigens das Größte auf der Wiesn. Auf den neuen Balkon der Bräurosl zieht zunächst der Münchner Löwen Club (MLC) ein, dessen Anwesenheit die Tradition des GaySunday begründete. Auch die queeren Reservierungen der Tische im Zelt wurde weitgehend beibehalten, sodass dem größten, regenbogenfarbenen Okotberfest-Event nichts im Weg steht.

Proud Wiesn

Ein eher exklusiver Event ist die „Proud Wiesn“ (Foto), die heuer am 2. Sonntag im Armbrustschützenzelt stattfindet. Seit 2016 ist sie ein Treffen für rund 500 Mitglieder von LGBTIQ+-Business-Netzwerkgruppen, die dazu auch Professionals, Selbständige und Freiberufler begrüßen. Die Wirtefamilie Inselkammer hat die große Gruppe jedenfalls gern unser her Fittiche genommen und einen rundum geglücktes Events ermöglicht. Tickets gibt’s auf www.proudwiesn.de

Rosa Montag in der Fischer Vroni

In der Fischer Vroni indes hat sich nicht verändert. Warum auch, denn dort am zweiten Wiesn-Montag (26.9.) zu feiern, ist eine schöne, bunte, queere Tradition. Das Special dieses Abends ist die Travestieshow auf der Bühne mit der Kapelle um Sepp Folger. Travestie-Urgestein Baby Bubble hat die Orga dieser Show mittlerweile an Betty Pearl abgegeben. Künftig wird also die sympathisch-stimmgewaltige Drag aus dem österreichischen Kufstein die schrille Truppe unter ihre Fittiche nehmen. Hier bekommt man mit, notfalls etwas Geduld, auch ohne Reservierung einen Platz.

Ausklang im Schottenhamel

Das inoffiziellste queere Event ist der letzte Tag im Schottenhamel: Die Wiesn-Touristen sind weitgehend verschwunden, und so sammelt sich die Münchner Community an diesem Tag gern in dieser Festhalle, um die letzten Massen zu leeren, die letzten Hendl zu verputzen. Nicht ganz so präsent wie die an den anderne, oben aufgeführten Tagen, aber man findet sich (und andere!) garantiert in entspannter Atmosphäre.

Wir wünschen eine schöne, sichere Wiesn 2022!