QueerImpfen im Sub

Ein niedrigschwelliges Angebot machen, um die Impfquote auch in der Community zu erhöhen: Das ist die Idee hinter „QueerImpfen“, einer Aktion des Sub-Zentrums, bei dem man sich am 23. und 24. Februar die Erst-, Zweit- oder die Booster-Impfung gegen Corona im Zentrum der Müllerstr. 14 verabreichen lassen kann. Die Aktion führt das schwule Zentrum zusammen mit der Münchner Regenbogen-Apotheke durch.

Impfwillige müssen allerdings ein wenig Vorarbeit leisten, bevor sie ins Sub kommen: Online einen Termin vereinbaren, Versichertenkarte und den Impfausweis mitbringen sowie eine Vorlage zur Einwilligung vorab ausfüllen. Die Zertifikate über die erfolgte Impfung werden am nächsten Tag unter anderem in der Regenbogenapotheke ausgestellt. Am Sonntag, 20. Februar, ist von 19 bis 21 Uhr eine Impfsprechstunde für alle, die dazu noch Fragen haben.

