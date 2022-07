Regenbogenbank-Fotochallenge

× Erweitern Foto: Bernd Müller Regenbogenbank München

„Für Vielfalt, Akzeptanz und Offenheit" – das ist das Motto des Gay Outdoor Clubs (GOC), der queeren Sektion des Deutschen Alpenvereins. Dieses Motto ist auch auf einer Tafel zu lesen, die Münchens erste Regenbogenbank am St.-Jakobs-Platz ziert (LEO berichtete). Jetzt will der GOC dieses Motiv bekannter machen und ruft zu einer Fotochallenge rund um ein besonders geglücktes persönliches Motiv mit Regenbogenbank auf.

Wer sein Foto an regenbogenbank@dav-goc.de mailt, kann eine GOC-Tour inklusive Reisekosten und Essen, ein Abendessen oder Eintritt/Getränke für die DAV Kletter- und Boulderhalle in Thalkirchen gewinnen – jeweils für zwei Personen. Die Bilder werden auf der Webseite www.dav-goc.de sowie in social media veröffentlicht, die Sieger von den Mitgliedern des GOC gekürt. Einsendeschluss ist der 30. September.