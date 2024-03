anyway eröffnet dritten Standort

× 1 von 3 Erweitern Foto: Marius Steffen Gruppenfoto mit Bezirksburgermeister Volker Spelthann (2.v.l.) × 2 von 3 Erweitern Foto: Marius Steffen Crew der TINSPIRATION Die ehrenamtliche Crew der TINSPIRATION erzählt von ihren Ideen für den Treff × 3 von 3 Erweitern Foto: Marius Steffen anyway Köln Mehmet Selvi (mitte) mit deutsch-türkischen Besuchern Prev Next

Mit dem „anyway | Köln-Ehrenfeld“ hat Köln nun einen weiteren Standort für LSBTIQ*-Jugendliche zwischen 14 und 27 Jahren. Die Angebote TIN*SPIRATION und Manidar finden jeden Mittwochabend im Wechsel statt.

„Wir merken, wie die Bedarfe junger LSBTIQ* einerseits immer weiter steigen und andererseits sich stärker ausdifferenzieren. An unserem Hauptstandort am Friesenplatz sowie der Außenstelle in Köln-Mülheim gab es keine Raumkapazitäten mehr, sodass wir den Standort in Köln-Ehrenfeld gefunden haben“, sagt Rabea Maas, geschäftsführende Vorständin des anyway e.V. Im „anyway | Köln-Ehrenfeld“ wird es zwei Angebote geben, die in den bisherigen Räumen keinen Platz gefunden haben.

TIN*SPIRATION für trans, inter und nicht-binäre Jugendliche

Alle 14 Tage findet der Treff für trans, inter und nicht-binäre (kurz: TIN*) Jugendliche unter dem Titel „TIN*SPIRATION“ statt. Dort können sich Jugendliche und junge Erwachsene, die sich im Prozess der geschlechtlichen Identitätsfindung befinden, vernetzen, austauschen, Freundschaften schließen und ad-hoc beraten lassen. „Für viele TIN*-Jugendliche bietet der Ort die Möglichkeit, für einige Stunden aus dem oft belastenden Alltag auszusteigen. Sie können hier sie selbst sein – ohne negative Blicke und Bemerkungen anderer Menschen“, sagt Sam-Lias Schikatis, mitarbeitende Person der TIN*SPIRATION.

Manidar für Jugendliche mit türkischer Migrationsgeschichte

Als zweites Angebot wird es alle zwei Wochen den Treff „Manidar“ geben. Er richtet sich an schwule, bisexuelle und queere Jungs sowie junge Männer mit türkischer Migrationsgeschichte. Auch türkische Geflüchtete sind herzlich willkommen. Im Treff wird Deutsch und Türkisch gesprochen.

„Jugendliche mit türkischen Wurzeln stehen vor besonderen Herausforderungen im Coming-out. Schwul, bi oder queer zu sein, wird oft als ehrenlos empfunden und gilt in konservativ-islamischen Kreisen als ‚haram‘, also eine Sünde“, sagt Psychologe Mehmet Selvi, der das im deutschsprachigen Raum einmalige Pilotprojekt leiten wird. Mit „Manidar“ will Selvi auch die Hemmschwelle für Jugendliche senken, Angebote der LSBTIQ*-Jugendarbeit wahrzunehmen. Damit ein Besuch von „Manidar“ nicht zu einem ungewollten Coming-out führt, gibt es am neuen Standort keine Regenbogenfahnen und keine Einblicke in die Räumlichkeiten von außen.

„anyway | Köln-Ehrenfeld“ in der Jugendeinrichtung „OT St. Anna“, Schadowstraße 28, Köln-Ehrenfeld. www.anyway-koeln.de/aktuelles, Instagram @anyway_koeln.