BONANZA FEST Cologne

Vom 1. bis 2. Juli lädt das BONANZA FEST – das Festival für trans* und nicht-binäre Kunst und Performance – internationale trans* und nicht-binäre Künstler*innen aus Musik, Kunst, Film und Performance in das Alte Pfandhaus in Köln. Euch erwartet ein buntes, interdisziplinäres Programm.

Neben einer Ausstellung mit Werken von nationalen und internationalen Künstler*innen, wie die multimediale Arbeit „InVH00219“ des Düsseldorfer Künstlers Jonas Monka, lädt BONANZA zu Performances, Konzerten, Party und Community Mixer ein. In interaktiven Workshops, unter anderem bei Butoh mit Alexander Hahne, entsteht Raum für Austausch und Vernetzung. Das BlondeCobra Kollektiv kuratiert ein eigenes Kurzfilmprogramm und in der eigens für das Festival zusammengestellten Pop-Up QueerLesen Bibliothek findet ihr eine große Auswahl an queerer und trans Literatur.

Kuratiert wird das BONANZA FEST 2023 in der Künstlerischen Leitung von Kuem-Song Plassmann und Jespa Jacob Smith. „Das BONANZA FEST stellt bewusst trans und nicht-binäre Künstler*innen ins Scheinwerferlicht, um eine kreative, vielfältige und starke Szene zu beleuchten. Wir freuen uns auf ein Festival des Austauschs und der Vernetzung, des gemeinsamen Feierns und des Empowerments!“, so die künstlerische Leitung.

Auszug dem Programm:

Foto: Anna Wyszomierska TheOtherWithin

Samstag / Konzert TheOtherWithin

Unter dem Namen TheOtherWithin produziert die nicht-binäre Musiker*in und Performer*in Jane Rieck genreübergreifende und textgebundene Songs mit einschlägigem melancholischen Touch. TheOtherWithin beschäftigt sich mit Queerness, unterschiedlichen Qualitäten von Beziehungen und verschiedenen Konzepten der Liebe. Zwischen fragil polyphonen Voices bis hin zu stabil aggressiven Shouts werden in einem elektronischem Setup von Sounds und Synth intime Gedanken, Gefühle sowie persönliche Erkenntnisse geteilt. Im Anschluss BONANZA PARTY.

Foto: Cassandra Popescu SÄYE SKYE

Sonntag / Konzert Säye Skye

Ein weiteres Highlight ist der Auftritt des iranisch-kanadischen Rappers Säye Skye am Sonntagabend. Wenn es ein Wort gibt, das Säye Skye am besten beschreibt, dann ist es mutig. Die Karriere des iranischstämmigen Trans-Rappers ist geprägt von Höhepunkten wie der Arbeit an preisgekrönten Soundtracks und Filmmusiken für den Film „No Hard Feelings“ und die Serie „Sort Of“, aber auch von der Verfolgung durch die Regierung seines Heimatlandes und hasserfüllten Angriffen, die ihn vom Iran bis nach Toronto verfolgten. Derzeit lebt Säye in Berlin. Der Auftritt beim BONANZA FEST ist Säyes Konzertpremiere in Köln.

1. – 2.7., Altes Pfandhaus, Kartäuserwall 20, Köln. Festival-Tickets für das komplette Wochenende (in verschiedenen Preiskategorien) gibt es im Online-Shop auf www.qultor.de und an der Abendkasse. Weitere Infos unter bonanzafest.de.