Ho! Ho! Ho! Cassy Carrington

Stille Nacht, heilige Nacht? Nicht bei Kölns „Queen of Christmas“ Cassy Carrington. In ihrer bereits zum Kult gewordenen Weihnachtsshow stimmt Cassy mit Christmas-Klassikern, eigenen Songs und einzigartigem Entertainment auf die besinnliche Zeit ein. Zum 10-jährigen Jubiläum hat sich Cassy außerdem etwas ganz besonders Festliches ausgedacht.

Am 9. November ist auch Cassys Mini-Album „Weihnachtsradio“ auf allen Plattformen erschienen. Die erste Singleauskopplung heißt ebenfalls „Weihnachtsradio“ und ist ein frischer Xmas-Pop-Song, der sich ironisch mit den immer gleichen Weihnachtsliedern beschäftigt. Mit dem Animationskünstler Lars Seiffert und der Kamerafrau Conny Beißler hat Cassy sogar ein aufwendiges Musikvideo zu „Weihnachtsradio“ produziert. Besonders niedlich: Eine kleine Zeichentrick-Cassy ist in einem Teil des Clips zu sehen. Drei weitere Songs in melancholisch-sehnsüchtiger Cassy-Manier runden das Album ab und zwischen den Songs gibt es sogar noch persönliche „Radioansagen“ von der Künstlerin selbst.

„Im Zweifel mehr Lametta“ am 7.12. und 15.12., 20 Uhr, Atelier Theater, Roonstr. 78, Köln. Tickets unter www.eventim.de/artist/cassy-carrington. www.alleliebencassy.de