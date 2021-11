Circus – Festival der Artisten

× 1 von 4 Erweitern FOTOS: Ralf Mohr / GOP GOP Circus 4 × 2 von 4 Erweitern FOTOS: Ralf Mohr / GOP GOP Circus 1 × 3 von 4 Erweitern FOTOS: Ralf Mohr / GOP GOP Circus 3 × 4 von 4 Erweitern FOTOS: Ralf Mohr / GOP GOP Circus 2 Prev Next

In den Zirkusmanegen dieser Welt erlebt das Publikum schon seit 250 Jahren körperliche Höchstleitungen, Magie, Clownerie, das Glitzern und die große Geste. Mit der neuen Show „Circus“ verneigt sich das GOP tief vor der Tradition und der Poesie der Zirkuswelt. „Circus“ ist eine Hommage an die große Zirkuswelt, die dem Publikum genau das schenkt, was Varieté-Kunst ausmacht: Höchstes Artistik-Niveau, frische Dramaturgie und innovative künstlerische Elemente. Für diese Mission kann es keine besseren Partner geben als die Regisseure und Akteure des Circus-Theaters „Bingo“ aus Kiew. „Nach den Erfolgsproduktionen Lipstick, Move und Fashion freuen wir uns auf eine weitere Show mit dem Circus-Theater Bingo“, freut sich der künstlerische Direktor der GOP Entertainment Group Werner Buss. Das Ensemble schafft es mit seinen modernen, hochästhetischen Produktionen immer wieder, das GOP-Publikum restlos zu begeistern.

„Circus“, das Festival der Artisten, ist noch bis 7. November im GOP Varieté-Theater Bonn und vom 11. November 2021 bis 9. Januar 2022 im GOP Varieté-Theater Essen zu sehen.

www.variete.de