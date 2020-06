COME-TOGETHER-CUP auf 12. September 2020 verschoben

× Erweitern CTC 2020

Der bisher für Mai geplante COME-TOGETHER-CUP KÖLN wird aufgrund der jüngsten Entwicklungen der Coronakrise auf Samstag, den 12. September 2020 verschoben. „Wir nehmen die Entwicklungen der festgelegten Maßnahmen in unserer gewohnt positiven Art zum Anlass, um in die Zukunft zu schauen.“, so der CTC-Initiator Andreas Stiene . „Just Miteinander“ – so lautet das aktuelle, gelebte Motto. Hierzu begegnen sich auf der Stadionvorwiese jährlich mehr als 20.000 Menschen unterschiedlichster Herkunft, Hautfarben, sexueller Orientierungen, Glaubensrichtungen und körperlicher Beeinträchtigungen – auf und neben dem Fußballplatz. Der COME-TOGETHER-CUP KÖLN wird unterstützt durch die REWE Group, NetCologne und die Sparkasse Köln Bonn als Hauptsponsoren.