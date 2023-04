× 1 von 2 Erweitern Foto: Teresa Rothwangl Der Fliegende Hollander - James Rutherford × 2 von 2 Erweitern Foto: Teresa Rothwangl Der Fliegende Holländer Prev Next

Die romantische Oper in drei Aufzügen von Richard Wagner feierte am 2. April in der Oper Köln Premiere.

Wie ein gewaltiger Sturm fegt Richard Wagners Musik zu Beginn der Oper über das Publikum hinweg. Für immer und ewig ist der Fliegende Holländer dazu verdammt, auf den Weltenmeeren umherzusegeln. Nur alle sieben Jahre darf er an Land, um eine Frau zu freien, denn nur die Liebe kann ihn erlösen. Senta kennt die Legende und träumt davon, diese Frau zu sein. Eines Tages bringt ihr Vater Daland einen geheimnisvollen Fremden mit …

Regisseur Benjamin Lazar, der nach Brittens „Written on Skin“ (2020/21) an die Oper Köln zurückkehrt und erneut mit Generalmusikdirektor François-Xavier Roth zusammenarbeitet, legt in seiner apokalyptischen Lesart den Fokus auf die Senta-Figur und deren Schicksal. Wird sie am Ende erlöst werden?

Der englische Star-Bariton James Rutherford gibt alternierend mit Joachim Goltz den Holländer, als Senta konnte für fünf Vorstellungen die Schwedin Ingela Brimberg verpflichtet werden, alle weiteren übernimmt die Amerikanerin Maegan Miller. In der Rolle des Daland wird Neu-Ensemblemitglied Karl-Heinz Lehner zu erleben sein.

2.4. – 7.5. (zum letzten Mal in dieser Spielzeit), Oper Köln im StaatenHaus, Saal 1. Tickets ab 12 EUR über https://www.oper.koeln, per E-Mail an tickets@buehnen.koeln oder am Kartentelefon: 0221 221 28 400