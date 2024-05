Die Qual der schönen Wahl

× Erweitern Fotos: Freepik, www.lush.com Sich pflegen und verwöhnen hebt die Stimmung

Der Sommer macht Spaß!

Viele, viele Kosmetikprodukte buhlen um die Gunst des Mannes. Die einen pflegen, die anderen bereiten Freude.

Es geht aber auch beides! Die Produkte aus der brandneuen „Bridgerton Limited-Edition“-Kollektion von LUSH zum Beispiel sind solche Allrounder. Inspiriert dazu wurde das Team des UK-Unternehmens durch die dritte Staffel der Netflix und Shondaland Serie „Bridgerton“, diese sechsteilige, limitierte Produktreihe ist seit 7. Mai exklusiv über die App, seit dem 9. Mai auf www.lush.com und seit dem 10. Mai in den LUSH-Shops erhältlich – solange der Vorrat reicht. Uns besonders angetan haben es „See and Be Seen“-Waschcreme mit Rosenduft, die Badebombe „Colour, Clarity, Carat, Cut“ und der feste Körperbalsam Bee.

