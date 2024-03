× Erweitern Foto: Phillip Kofler / Pixabay, CC0 Fußball

Und wieder lockt der Düssel-Cup am Wochenende vor Ostern LGBTIQ*-Sportler*innen aus ganz Europa zu einem bunten Turnier in die NRW-Landeshauptstadt: Auf dem Programm des queeren Multisport-Events stehen Sportarten wie Badminton, Basketball, Fußball, Laufen, Schwimmen, Sportschießen, Tischtennis und Volleyball.

Die Veranstalter*innen – die drei queeren Sportvereine Düsseldorf Dolphins e.V., VC Phoenix e.V. und WeiberKram e.V. – hoffen wie gewohnt auf regen Zuspruch. Rund 700 Sportler*innen aus Deutschland und ganz Europa werden erwartet. Soweit einzelne Sportarten und Events nicht ausgebucht sind, ist die Registrierung bis einschließlich 10. März möglich.

Traditionell gibt es beim Düssel-Cup auch wieder ein Outreach-Programm, das sich an LGBTIQ*-Sportler*innen richtet, die in ihrem Heimatländern nicht die Freiheiten haben, die wir hier in Deutschland genießen können. Seit 2011 konnten weit über 100 Teilnehmende aus ost- und südeuropäischen Ländern wie Russland, Bosnien, Ukraine, Serbien, Kroatien, Bulgarien, Rumänien und Polen, aber auch Uganda oder Palästina in Düsseldorf begrüßt werden.

Neu in diesem Jahr ist der SquareDance-Workshop am 23. März. Hier werden die Grundlagen des Square Dance erarbeitet und diverse Figuren erlernt, sodass ihr am Ende des Workshops in der Lage sein werdet, in einem Square den Anweisungen des Callers zu folgen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Der Düssel-Cup startet am 22. März mit einem Get-Together ab 17 Uhr im AromA (Bunsenstraße 2, Düsseldorf). Die Wettkämpfe in den acht Sportarten stehen am Samstag (23. März) auf dem Programm. Die Sportstätten liegen über das gesamte Düsseldorfer Stadtgebiet verteilt. Am Abend wird auf der Sportler*innen-Party im Zakk (Fichtenstraße 40, Düsseldorf) ausgiebig gefeiert. Zum Abschluss des sportlichen Wochenendes gibt es am 24. März ab 10 Uhr den traditionellen Sonntagsbrunch, dieses Mal im Loft-Café der Aidshilfe Düsseldorf (Johannes-Weyer-Str. 1, Düsseldorf).

22.–24.03., diverse Sportstätten und Locations, Düsseldorf. Alle Infos zur Teilnahme findet ihr auf duessel-cup.de