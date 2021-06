Hygiene im Auto

× Erweitern Starcar

Wer sich ein Auto mietet, achtet gerade in Corona-Zeiten besonders auf Hygiene und Sauberkeit. Der Autovermieter Starcar versiegelt den Innenraum seiner Fahrzeuge jetzt mit einem neuen Schutzmittel und bewirkt damit bakterien- und virenfreie Kontaktflächen.

Starcar

Die Fahrzeuge werden wie gewohnt innengereinigt, das zusätzliche Desinfizieren ist aber nicht mehr notwendig. Der spezielle Schutz "That's it" von der Nation-E Innovation soll ungefähr ein Jahr wirken. Im Ergebnis werden mit dem Mittel Viren wie die Erreger von Covid-19, Influenza, Masern oder Hepatitis sowie auch einige Bakterien unschädlich gemacht. Das Schutzmittel wird mit einem Putztuch aufgetragen. So wird durch wenige Handgriffe der Fahrzeuginnenraum geschützt.