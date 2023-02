„I Am What I Am“

Moderator Erasmus Stein ist ein echter Wirbelwind und einigen sicherlich bekannt aus der vergangenen Show „Klein aber oho!“ oder den TV-Formaten NightWash, Fun(k)haus und dem legendären Quatsch Comedy Club. Dabei verblüfft der selbsternannte Kugelblitz der Magie mit einem explosiven Witz-Wunder-Mix, ja einem wahrhaftigen Gag-Feuerwerk!

Eine in jedem Fall besondere Erscheinung ist Majestic Luxor alias Vadim Lukjanchuk aus Lettland. Neben seinem außergewöhnlichen Drag-Look mit dramatischem Make-Up und provokanten Bühnenoutfits fasziniert er das Publikum an den Strapaten und mit Hula-Hoop! Bei seinen Darbietungen spielt der Wahl-Berliner mit den klassischen Stereotypen von Mann und Frau. In seiner Strapaten-Nummer zeichnet Vadim zu ruhiger Musik sinnlich-ästhetische Bilder am Bühnenhimmel. Sein Hula-Hoop-Act, ein eleganter Mix aus feurigen-Tango-Elementen und modernen Sequenzen elektronischer Beats.

Der Äthiopier Tameru Zegeye zeigt, dass es auch mit Handicap möglich ist, Grenzen zu überschreiten und seinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Als Akrobat mit Handicap performt er eine fesselnde Handstand-Show auf Krücken und lässt es dabei kinderleicht aussehen! Er hält den Weltrekord im Guinness Buch der Rekorde als schnellster Mann im Handstand auf Krücken im 100 Meter-Lauf.

Das ecuadorianische Duo Enominne gastiert das erste Mal in Europa und zeigt eine lebendige und außergewöhnliche Partner-Performance, die es nur selten in deutschen Varietés zu sehen gibt. In ihren weißen Gewändern wirbeln sie in unerwarteter Dynamik über die Bühne, bevor es in den entscheidenden Zopfhang geht. Dann heben José und Byron gemeinsam ab und kreieren hoch oben in der Luft, einzig an ihren Haaren hängend, akrobatische Meisterleistungen.





Die vier jungen Frauen Feven, Heldana, Kaleta und Netsanet des afrikanischen Quartetts Queen Sheba beeindrucken mit einer einzigartigen Gruppen-Kontorsion! Gemeinsam zeigen Sie unglaubliche und wunderschöne Figuren aus der Kunst des Verbiegens, zu afrikanischen Klängen. Zwei von ihnen zeigen als Duo Queen Sheeba außerdem eine außergewöhnliche Antipoden-Darbietung. Dabei liegen sie auf einer Art Stuhl und jonglieren geschickt Gegenstände mit ihren Füßen.

Der sympathische Sandeep Kale vervollständigt die Frühjahrsshow mit einer Performance am Mallakhamb, dem indischen Pole. Dabei kombiniert der junge Inder pure Muskelkraft mit Kreativität und Beweglichkeit, um die traditionelle Technik mit zeitgenössischen Bewegungen in Einklang zu bringen. Sein ausgefallenes Künstler-Requisit ist eine polierte Holzstange aus „Sheesham“.

Wir freuen uns auf eine Show, die wie keine andere zuvor für Vielfalt, Toleranz, Respekt, Liebe und Anerkennung steht!

3.3. bis 11.6., Varieté et cetera, Herner Str. 299, Bochum, www.variete-et-cetera.de