lulu.fm nun auch in Köln!

× Erweitern Nicole Müller lulu.fm Der Sendestart von lulu.fm auf UKW 94.5 in Köln wurde ganz oben im Kölner Uni-Center gefeiert. Cathrin Herr (Redakteurin & Moderatorin lulu.fm), Andreas Wolter (Bürgermeister der Stadt Köln), Helena Bisek (Referentin der Landesanstalt für Medien NRW), Arnulf Sensenbrenner (Landesvorstand Lesben- und Schwulenverband NRW) und Frank Weiler (CEO von lulu.fm) drückten gemeinsam den roten Knopf (v.l.n.r).

Köln wird wieder ein bisschen bunter. Das queere Radio lulu.fm – das nicht nur online, sondern seit 6 Jahren auch in Berlin, Hamburg und Wien auf DAB+ und seit einem Jahr in Berlin zusätzlich auf UKW empfangen werden kann – ist seit November auch in Köln on Air!

lulu.fm, das queere Radio, ist nun auch in seiner Heimatstadt Köln über Antenne zu empfangen. Die Medienkommission der Landesanstalt für Medien NRW hat lulu für zehn Jahre die UKW-Frequenz 94,5 MHz in Köln zugewiesen, das Hörfunkangebot in der queeren Metropole Köln wird somit um einiges bunter und vielfältiger.

lulu.fm Regenbogen

„Die Freude bei uns ist riesig. Wir senden bereits seit sechs Jahren ein engagiertes und ambitioniertes queeres Programm aus Köln und sind sehr glücklich und stolz, dass wir bald auch in und für Köln senden dürfen, darauf haben wir lange gewartet. Köln ist eine der wichtigsten und größten queeren Metropolen Europas, da haben wir mit unserem Programm, mit unserem Blick durch die rosa Brille und unserer eingebauten Diskokugel natürlich noch gefehlt. Wir danken der Medienkommission der LfM für das Vertrauen und freuen uns sehr, die Rundfunklandschaft in Köln mit lulu.fm bereichern zu können“, so Frank Weiler, Geschäftsführer von lulu.fm.

Nicole Mueller lulu.fm

Seit 2016 sendet lulu.fm aus Köln ein einzigartiges Infotainment-Programm für und über die LGBTIQ*-Community, sorgt für queere Sichtbarkeit im Radio und verbindet die queeren deutschsprachigen Metropolen über Antenne. Mehr als 20 Millionen Menschen in Berlin, Hamburg, Hessen, Sachsen und in Wien können lulu bereits empfangen. Daneben kann lulu auch online, über die lulu.fm-Apps, mit dem Radioplayer oder Alexa gehört werden.

Da das Rundfunkgesetz in NRW bisher ein Monopol vorgegeben hat (jede Stadt bekommt ein Lokalradio, mehr nicht), hat es so lange gedauert, bis lulu auch in Köln starten konnte. Neben Radio Köln ist lulu.fm nun der zweite private Sender in der Domstadt.

lulu.fm – UKW-Frequenz 94,5 MHz und auf https://lulu.fm/koeln