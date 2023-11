„Sei Du selbst und lebe so, wie Du möchtest!“

Foto: privat Mo Hartkopf

Mo Hartkopf ist glücklich verheiratet, lebt mit seinem Mann im Kölner Umland. Doch der Weg dahin war steinig – seine Familie kam nicht mit seiner sexuellen Orientierung klar, bedrohte und verstieß ihn.

Mo hat schon seit Kindheitstagen den Traum verfolgt, Sänger zu werden. Der 27-Jährige konnte bereits Erfahrung auf einigen Bühnen im In- und Ausland (z. B. bei der täglich gut besuchten Drag-Show „FunnyBoys“ in Maspalomas, Gran Canaria) sammeln. Des Weiteren stand Mo dieses Jahr bereits auf mehreren CSDs auf der Bühne. Auch bei DSDS hatte es Mo in die letzte Auswahl vor dem Auslands­-Recall geschafft, seine Teilnahme aufgrund der Vetragsstrukturen jedoch nicht weiterverfolgt.

Mo ist selbst schwul und mit einem Mann verheiratet. Um dies zu erreichen, musste er jedoch viele Hürden aus dem Weg räumen. Denn der junger Sänger aus Bad Honnef in Nordrhein-Westfalen hatte es als junger Mann nicht ein­fach. Er durfte nicht er selbst sein und frei leben. In seiner irakischen und stark religiös geprägten Familie jesidischen Glaubens wurde seine Homosexu­alität als Todsünde gesehen und die Familie versuchte mit allen Mitteln, eine Frau für ihn zu finden.

Sobald er alt genug war, brach Mo aus diesen Fängen aus, um sein eigenes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Nachdem er anfangs zumindest noch losen Kontakt zu seiner Mutter und seinen zwei Schwestern hatte, musste er diesen nach der Hochzeit mit sei­nem heutigen Ehemann komplett beenden. Die Familie gab seiner Mutter die Schuld für Mo‘s Homosexualität, bedrohte und attackierte sie körperlich.

Mo hat es sich zum Ziel gesetzt, sich nicht von familiären Strukturen und Drohungen einschüchtern zu lassen, vielmehr möchte er ein Zeichen setzen und Vorbild für andere junge LGBTIQ* in ähnlichen Situationen sein. So steht Mo mit auffälligen Outfits und einem zur Hälfte „draglike“ geschminkten Gesicht auf der Bühne, obwohl er keine Dragqueen ist. Ihm geht es vor allem darum, seine Botschaft zu unterstreichen und zu zeigen:

„Sei so, wie du bist, und stehe zu Dir selbst. Lass dich von anderen nicht einschüchtern, sondern lebe dein Leben!“

