Neuer Vorstand für das Queere Zentrum Düsseldorf

Foto: Queeres Zentrum Düsseldorf e.V. QZD Mitgliederversammlung Mitglieder von „Queeres Zentrum Düsseldorf e.V." bei der Versammlung am 13. Januar 2024. Foto: Queeres Zentrum Düsseldorf e.V. QZD Vorstand Der neu gewählte Vorstand: (hinten von links) Leury Kerpen (1. Vorsitzender), Andrea Büchter (Schatzmeisterin), Oliver Erdmann (2. Vorsitzender), (vorne von links) Peter Hölscher und Sunny Schwanbeck (Beisitzende).

Der Verein „Queeres Zentrum Düsseldorf e.V.“ hat einen neuen Vorstand. Die neu gewählten Vorsitzenden wollen die Bemühungen des bisherigen Vorstands fortsetzen, in Düsseldorf endlich ein Queeres Zentrum als Begegnungs- und Kulturstätte für die LSBTIAQ*-Community zu etablieren.

Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 13. Januar wurden Leury Kerpen und Oliver Erdmann als Vorsitzende für den geschäftsführenden Vorstand gewählt und Andrea Büchter als neue Schatzmeister*in. Sunny Schwanbeck und Peter Hölscher ergänzen das Team als Beisitzende.

Der bisherige Vorstand mit Anastasiya Zhuravlova und Peter Hölscher als Vorsitzende hat in seiner Amtszeit eine Menge erreicht. Neben der Aufbauarbeit gab es zahlreiche Aktivitäten für die queere Community. Die Landeshauptstadt hat das Queere Zentrum im Jahr 2023 mit Fördermitteln unterstützt, die allerdings nur in Teilen verwendet werden konnten. Die Besetzung der Personalstelle für Koordinationsaufgaben dauerte mehrere Monate und auch ein Raum konnte bis zum Jahresende nicht gefunden werden.

Für das Jahr 2024 steht dem Verein erneut eine städtische Förderung in Höhe von 70.000 Euro zur Verfügung. Der neue Vorstand hofft, die hauptamtliche Stelle schnell besetzen zu können und mit neuem Schwung an die Raumsuche zu gehen. Dennoch werden die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen, um ein Queeres Zentrum als Begegnungs- und Kulturstätte für die LSBTIAQ*-Community in Düsseldorf etablieren zu können. Hierfür braucht es noch viel Lobbyarbeit und intensive Gespräche mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und der Politik, um die Finanzierung eines „echten“ Queeren Zentrums zu ermöglichen. Bis dahin organisiert der Verein dezentrale Veranstaltungen.

Regelmäßig findet ein offener Treff mit Brunch statt – für Mitglieder und solche, die es werden wollen. In diesem Jahr gibt es eine Workshop-Reihe zum Thema „Queere Identitäten“ und eine Neuauflage des erfolgreichen „Lesbian Arm Wrestling“. Außerdem wird sich das Queere Zentrum Düsseldorf im Rahmen des CSD und des Winterpride engagieren. Unterstützer*innen und Neumitglieder sind jederzeit herzlich willkommen.

www.queereszentrum.org