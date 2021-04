RAINBOW SYMPHONY erhält Brosche

× Erweitern Rainbow Symphony Cologne

Die Aidshilfe Köln und der Checkpoint Köln verleihen das erste funkelnde Dankeschön „Die Brosche“ nach der Pause an Rainbow Symphony Cologne. Mit den Adventssonntags-Konzerten versuchte der Verein den Menschen Normalität in unsicheren Zeiten des Lockdowns zu vermitteln. So war es zumindest an den Adventssonntagen möglich, für einen kurzen Moment die Belastung der Corona-Pandemie beiseitezuschieben und sich auf Weihnachten zu besinnen. Das Rainbow Symphony Cologne setzt seit Jahren mit Hilfe der Musik ein Zeichen gegen Diskriminierung jeglicher Art. Ihre Wurzeln liegen im Einsatz für gesellschaftliche Akzeptanz von LGBTI*. Angesichts der bedenklichen politischen Entwicklungen in letzter Zeit geht es ihnen zunehmend auch um die Förderung von Vielfalt in allen Facetten als unabdingbare Basis für unsere Gesellschaft.

Elfi Scho-Antwerpes, Vorstand Aidshilfe Köln, hat das funkelnde Dankeschön an den musikalischen Leiter Steve Nobles und Vorstandsfrau Tanja Micheel überreicht. Bis Ende Mai werden die Aidshilfe und der Checkpoint unter dem Motto #WirfürCommunity die Kampagne noch fortführen. Ausgezeichnet werden Menschen oder Organisationen, die sich während der Pandemie durch eine hohe Arbeitsbelastung auszeichnen, den Laden am Laufen halten oder sich für andere Menschen einsetzen. Beispielsweise der Szene-Wirt, der um seine Existenz kämpft und dennoch versucht, ein offenes Ohr für seine bisherigen Gäste zu haben.