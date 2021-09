Run of Colours – diesmal auch virtuell!

Der Run of Colours gehört zu den Top 10-Laufveranstaltungen in der Kölner Region und ist aus dem Sportkalender nicht mehr wegzudenken. Seit 2009 veranstaltet die Lebenshaus-Stiftung den Benefizlauf unter dem Motto „Ich lauf‘ mir die Füße bunt“ zugunsten der Aidshilfe Köln. Die 13. Auflage des Run of Colour steigt am 18. September 2021 im Rheinauhafen Köln.

Ächzten die Läufer*innen im letzten Jahr noch unter den Corona-Beschränkungen, sind die Bedingungen in diesem Jahr schon fast wieder normal. Lediglich die Anwendung der 3G-Regel kommt zum Tragen. Es dürfen also nur genesene, geimpfte oder getestete Menschen an den Start. Der Nachweis muss bei der Startunterlagenausgabe erbracht werden. Für alle, die sich am Tag testen müssen: Im Rheinhauhafen gibt es ein Testzentrum am Kap am Südkai. Es hat samstags ab 7:30 geöffnet.

× Erweitern Run of Colours

NEU: Staffellauf

Um 12:30 Uhr werden die Läufer*innen/Walker*innen auf die 5 km lange Strecke geschickt. Um 13:30 Uhr fällt der Startschuss für den 10-km-Lauf, ehe um 15:30 Uhr der erste Staffellauf im Rahmen des Run of Colours beginnt. Dabei steht der Spaß noch mehr im Vordergrund. Eine Staffel besteht aus drei Läufer*innen, jede*r muss mindestens eine Runde laufen. Das Team muss sich die Strecke von 16,8 km untereinander aufteilen. Eine Runde geht über 2,8 km und jede Staffel muss einen individuellen Staffelstab mitbringen, der von Läufer*in zu Läufer*in überreicht wird. Mixed-Staffeln sind herzlich willkommen.

Run of Colours wird international

Für alle, die am Samstag, den 18. September 2021, schon verplant oder nicht in Köln sind, gibt es jetzt trotzdem die Möglichkeit, die Aidshilfe Köln mit einer virtuellen Laufteilnahme zu unterstützen. Somit wird der Run of Colours international! Ob ganz privat oder in kleinen, vertrauten Laufgruppen, alles ist möglich, auf der ganzen Welt. Von Donnerstag bis Sonntag (16. – 19. September) kann man 5 km laufen oder walken, 10 km laufen oder 20 km mit dem Rad fahren. „Wir wollten allen eine Möglichkeit bieten, am Run of Colours in irgendeiner Weise mitzumachen, deswegen der virtuelle Lauf und auch die Fahrradvariante“, so der Geschäftsführer der Lebenshaus-Stiftung Erik Sauer.

× Erweitern Run of Colours

Wie immer kommen die Startgebühren der Teilnehmenden zu 100 Prozent der Aidshilfe Köln zugute und stellen damit einen wichtigen Finanzierungsbaustein des Vereins dar. In diesem Jahr hofft Erik Sauer ganz besonders auf rege Teilnahme, denn

„aufgrund unseres Umzuges und Corona fehlen der Aidshilfe 500.000 Euro, so dass jeder zusätzliche Euro hilft“.

Anmeldungen werden bis zum 12. September 2021 entgegengenommen. Ein Startplatz mit personalisierter Startnummer kostet 15 Euro (Ummeldungen bezüglich der Distanz sind auch noch am 18. September möglich, die Ummelde-Gebühr beträgt 5 Euro). Selbst am Tag des Run of Colour können sich Kurzentschlossene noch bis zu einer halben Stunde vor dem jeweiligen Lauf am Nachmelde-Stand anmelden.

Anmeldung unter: www.runofcolours.de