Schwimmen für trans* & inter* & friends

× Erweitern Foto: KölnBäder GmbH Genovevabad Genovevabad nach Renovierung, Köln Mülheim, Innenansicht

Auch 2024 gibt es in Köln ein Schwimmangebot für trans* und inter* Menschen in geschütztem Rahmen. An jedem vierten Freitag im Monat ist das Genovevabad in Köln-Mülheim von 20:45 bis 22 Uhr für trans* und inter*Menschen reserviert. Einlass ab 20:30 Uhr, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Für Mitglieder des SC Janus ist der Eintritt frei.

Die Termine 2024:

22. März – trans* & inter* only

26. April – trans* & inter* & friends

24. Mai – trans* & inter* only

28. Juni – trans* & inter* & friends

23. August – trans* & inter* only

27. September – trans* & inter* & friends

25. Oktober – trans* & inter* only

22. November – trans* & inter* & friends

13. Dezember – trans* & inter* only

Genovevabad, Bergisch Gladbacher Str. 67, Köln-Mülheim. www.rubicon-koeln.de/gruppen/trans-inter-schwimmen