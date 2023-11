Theater im Rathaussaal

Für die Spielzeit 2023/24 bietet euch das Bürgeramt Porz eine gelungene Auswahl an Theaterstücken im Abonnement für den Porzer Rathaussaal.

Das Theaterabonnement umfasst fünf Vorstellungen mit festem Sitzplatz und ist zum Preis vom 95 Euro über das Bürgeramt Porz und für 105 Euro über www.koelnticket.de buchbar. Mit dem Theaterabonnement geht ihr keine weiteren Verpflichtungen ein. Es verlängert sich nicht automatisch. Im Abonnement ist die Nutzung der Tiefgarage inbegriffen. Die Karten sind vom Umtausch ausgeschlossen, aber selbstverständlich übertragbar.

Im November und Dezember laufen folgende Veranstaltungen im Rathaussaal Porz:

Schuhe Taschen Männer

Foto: Dirk Brzoska Cheryl Shepard

Komödie von Stefan Vögel mit Bernhard Bettermann, Cheryl Shepard u. a.

Wer liebt hier wen und seit wann und wie lange und warum? Tessa hat Ralf vor fünf Jahren verlassen. Nun wurde sie selbst vom Rockmusiker Rainer verlassen. Was macht sie falsch? Neben Männern braucht sie doch nur Schuhe und Taschen. Sie will Ralf zurück. Kurzerhand quartiert sie sich bei ihrem Ex-Mann ein und bittet Nadine und Eric so wie früher zum Brunchen zu kommen. Aber auch Nadine und Eric sind mittlerweile kein Paar mehr. Nadine ist mit Ralf zusammen. Das wissen allerdings weder Tessa noch Eric. Und das scheint nicht das einzige Geheimnis zu sein.

4. November, 20 Uhr

Schöne Bescherungen

Komödie von Alan Ayckbourn mit Katja Weitzenböck u. a.

Neville und seine Frau Belinda wollen ein harmonisches Familienfest feiern. Doch schnell gerät die gutbürgerliche Fassade ordentlich ins Wanken. Die Erwartungen liegen hoch, die Nerven blank. Als zu den innerfamiliären Streitigkeiten Schwägerin Rachel auch noch ihren Schwarm, den attraktiven Schriftsteller Clive, zur Bescherung präsentiert, kommt einiges in Bewegung und der hochnotkomische Weihnachts-Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Der Komödienklassiker „Schöne Bescherungen“ nimmt in unnachahmlicher Weise das Spannungspotenzial der Weihnachtszeit unter die Lupe.

2. Dezember, 20 Uhr

× Erweitern Foto: Franziska Strauss Schoene Bescherungen - Tommaso Cacciapuoti

Für alle im Theaterabonnement enthaltenen Stücke sind Karten im freien Verkauf bei allen Vorverkaufsstellen von koelnticket und beim Bürgeramt Porz (0221 / 221-97333) erhältlich.

Bezirksrathaus Porz, Friedrich-Ebert-Ufer 64–70 (Eingang über Alfred-Moritz-Platz/ Eingang „Bildungszentrum“), Köln. www.rathaussaal-porz.de