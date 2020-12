ÖSTERREICH: Alpen-Wellness

Zu Gast bei Freunden: Luxuriös und modern präsentiert sich Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort in Großarl nach einer umfassenden Umbau- und Erweiterungsphase.

Grüne Almwiesen, schroffe Berge und viel frische Luft. Vom Infinitypool, der nur Erwachsenen zugänglich ist, schweift der Blick über das Großarltal. Der in den Berghang gesetzte Neubau mit seinem 7.000 Quadratmeter großen Spa zählte bis zu seiner Fertigstellung 2019 zu den größten Bauprojekten des Salzburger Landes. Terrassenförmig schmiegt sich der aus Glas, Stein und Holz erbaute Komplex an die hügelige Landschaft, deren Pisten im Winter direkt bis an das Hotel reichen. Die verschneite Berglandschaft lockt zudem zum Skilanglauf, Rodeln oder Schneeschuhwandern. Ein besonderes Plus für begeisterte Wintersportler ist das Hightech-Skidepot, das mit individuell beheizbaren Spinden für eine trockene und vorgewärmte Skiausrüstung sorgt.

Adults-Only Mountain Spa

Trotz seiner Größe mit insgesamt 148 Zimmern und Suiten im modernen Alpenstil will das familiengeführte 5-Sterne-Hotel seinen Gästen das Gefühl geben, sich wie bei Freunden zu fühlen. Dazu gehören etwa ein abendlicher Aperitif, bei dem man mit den Hoteliers ins Gespräch kommen kann, oder Angebote zu Ausflügen in die Umgebung. Dabei setzt Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort sowohl auf ein Adults-only-Konzept wie etwa bei einem der beiden Außenpools sowie dem großen Mountain Spa mit Saunen, Dampfbad und Whirlpool und stylishen Ruheräumen, als auch auf Angebote für Kinder wie mit einem großen Indoor-Wasserrutschenpark, an dem auch Erwachsene ihre Freude haben.

Kulinarische Vielfalt

Kulinarisch konzentriert sich das Hotel vor allem auf Produkte aus der Region – sei es beim beeindruckenden Frühstücksbuffet oder einem regelmäßig angebotenen Fine-Dining-Abend, an dem den Gästen ein exklusives Zehn-Gänge-Menü serviert wird. Das Küchenkonzept von Chefkoch und Familienmitglied Alexander Hettegger zeichnet sich durch kulinarische Vielfalt aus. Traditionelle Gerichte stehen ebenso auf der Speisekarte wie globale Köstlichkeiten, die unter Verwendung von lokalen Lebensmitteln neu interpretiert werden. Zudem haben Gäste beim Abendessen stets die Wahl zwischen einer internationalen, regionalen oder veganen Menüfolge.

