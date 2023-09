BRÜSSEL: Die Bären sind los

Bis zum 1. Oktober findet in Brüssel der Belgium Bear Pride statt. Dessen Höhepunkt ist die Wahl des Mister Bear Belgium.

Der Mister Bear Belgium ist das Aushängeschild des Belgium Bearpride in Brüssel. Er repräsentiert die LGBTIQ*-Community für „große“ Männer und ergreift Initiativen zu Body Positivität und Inklusivität und wird von einem internationalen Publikum während einer Show im Brüsseler Vaudeville-Theater gewählt. Die 5 Kandidaten stellen ihr Projekt jeweils einer professionellen Jury vor. Das Ziel der Projekte soll sein, kulturelle Aktivitäten mit der Brüsseler Community zu verbinden und gleichzeitig Themen wie die Integration von LGTBIQ*-Flüchtlingen und Menschenrechte aufzugreifen.

Straßenfest & Parade

Daneben stehen beim Belgium Bear Pride, der in diesem Jahr unter dem Motto „Bearytales“ stattfindet, jede Menge weitere Events auf dem Programm - etwa ein Charity Dinner im Hotel NHow, ein Pub Quiz in der legendären Bar Le Baroque sowie eine Parade am 30. September. Mit einem „Bear Splash“ in der Oasis Sauna und einem Straßenfest vor der Bar Le Baroque endet der Belgium Bear Pride am Sonntag Abend.

25. September bis 1. Oktober

www.belgiumbearpride.be

www.visit.brussels