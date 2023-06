BILBAO: So feierte die Hafenstadt im Baskenland ihren Pride

Die an der Nordküste Spaniens gelegene Hafenstadt Bilbao feiert den Beginn ihrer Pride-Woche mit einer Bootsparade. Am Wochenende fuhren die mit Regenbogenflaggen geschmückten Boote auf dem Fluss Nervión - vorbei an Sehenswürdigkeiten wie dem Guggenheim Museum und der von Santiago Calatrava erbauten Zubizuri-Brücke. Über das Wochenende traten an den Abenden auf einer am Rande der Altstadt gelegenen Bühne Dragqueens, Bands und DJs auf.

Hier unsere Fotos:

