Brasilien verzaubert

Wenige Orte auf der Welt lassen eine erwartungsvolle Kette von Assoziationen aufkommen wie Brasilien: Sonne, Strand, Samba und die Freundlichkeit der Menschen haben einen legendären Ruf. Aber wo soll man beginnen in einem Land, das 24x so groß wie Deutschland ist? Wer sowohl eine urbane Atmosphäre als auch endlose Strände schätzt, ist vermutlich in Salvador de Bahia gut aufgehoben. Die Hauptstadt des im Nordosten gelegenen Bundesstaates hat 2,5 Millionen Einwohner und vereint sowohl afrobrasilianische Einflüsse wie auch das städtebauliche Erbe der portugiesischen Kolonialzeit.

Seit 2022 gibt es mit der Villa Encantada einen Ort speziell von schwulen Männern für schwule Männer. Die „verzauberte“ Villa, ist ein wunderschönes Gasthaus) mit 11 Zimmern und nur 150m entfernt vom kilometerlangen Strand „Praia do Flamengo“. In dem begrünten Innenhof befindet sich ein großer Pool, wo Getränke und Speisen rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Der Hamburger Kulturmanager Corny Littmann hat sich hier einen Traum von brasilianischer Lebensfreude kombiniert mit deutscher Gastfreundlichkeit verwirklicht. Alle seine sieben Mitarbeiter sind schwule Jungs zwischen 25 und 30 Jahren, von denen alle über Englischkenntnisse verfügen. Hotelmanager Mario spricht sogar ausgezeichnet deutsch und holt die Gäste persönlich von dem nur 15 Minuten entfernten Flughafen ab.

Anders als in den Hotels ist es möglich, hier Urlaubsbekanntschaften mit aufs Zimmer zu nehmen und trotzdem die Sicherheit zu gewährleisten. An der 24 Stunden besetzen Rezeption muss der Gast seinen Ausweis abgeben und erhält ihn erst beim Verlassen des Hauses wieder zurück. Der hohe Anspruch bei gleichzeitig überraschend geringen Preise (ab EUR 58 pro Nacht inkl. Frühstück) wird in vielen Details wie einem guten europäischen Frühstück, sorgfältig ausgewählten alkoholischen Getränken und einem Lieferservice nahegelegener Restaurants deutlich. Zimmer, Einrichtung und Dekoration sind qualitativ hochwertig und die hauseigene Solaranlage sorgt für warmes Wasser und die Klimaanlage.

Die Villa liegt eine gewisse Strecke vom Stadtzentrum entfernt, was aber kein Problem darstellt, da man jede Entfernung mit Uber sehr günstig zurücklegen kann. Wer trotzdem das pulsierende Leben hautnah erfahren möchte, kann sich über die Villa in den hauseigenen Apartments einmieten. Von hier kann man die bezaubernde Altstadt erkunden, in der sich der koloniale Baustil erhalten hat und Restaurants und Bars mit Live Musik Tür an Tür liegen. Von den Apartments sind es kurze Wege z.B. zum schwulen Strand Porto Barra, an dem sich auch die Strandpromenade am Wochenende zu einem Get-Together verwandelt. Wer das Gefühl hat, trotzdem zu kurz zu kommen, kann den Club 11 besuchen. Diese Sauna kennt zwei Arten von Besuchern, die an unterschiedlich farbigen Bändchen zu erkennen sind - hier bleibt definitiv niemand allein. Posh geht es in der Beach Bar Blue Praia zu, wo sich die Generation Instagram versammelt. Wer stattdessen italienische Küche bevorzugt, wird im Restaurant Alfredoro auf höchstem Niveau zu bezahlbaren Preisen verwöhnt.

