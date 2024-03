BRÜSSEL: Bereit für den Pride

Der Brussels Pride am 18. Mai feiert die LGBTIQ*-Community und taucht die Straßen der europäischen Hauptstadt in alle Farben des Regenbogens. In diesem Jahr lautet das Motto "Safe Everyday Everywhere" und wirbt für eine Gesellschaft, in der sich jeder frei und sicher fühlen kann, jeden Tag und überall. Brüssel bildet den Auftakt der europäischen Pride-Saison. Nicht weniger als 250.000 Menschen werden auf den Straßen Brüssels erwartet, um ihre Rechte zu verteidigen und die Vielfalt zu feiern.

Safe Everyday Everywhere

Das diesjährige Motto ist ein eindringlicher Aufruf der gesamten LGBTIQ*-Gemeinschaft, alle Bürger zu mobilisieren. Es ist eine Aufforderung, täglich und überall auf der Welt konkrete Maßnahmen gegen alle Formen von Diskriminierung, Gewalt und Hassverbrechen zu ergreifen. Die Community ruft zu starken, dauerhaften Maßnahmen auf, um sicherzustellen, dass sich jeder frei fühlen und in Frieden leben kann. Egal, ob man ein Jugendlicher, ein Erwachsener oder ein älterer Bürger ist. Heute und morgen. In Belgien, Europa und der ganzen Welt.

Feier im Herzen der Stadt

Am Samstag, den 18. Mai, wird der Brüsseler Pride-Marsch durch die Straßen des Stadtzentrums ziehen, während das Pride-Village Vereine willkommen heißt. Queere Künstler werden auf den Bühnen im Herzen der Hauptstadt auftreten. Insgesamt werden rund hundert Partner, Vereine und Künstler zusammenarbeiten, um diesen Tag zu einem wichtigen und denkwürdigen Ereignis zu machen. Das Regenbogendorf und seine LGBTIQ*-Partner im Viertel Saint-Jacques im Stadtzentrum werden erneut Partner der Veranstaltung sein und die Straßen der Stadt während des gesamten Wochenendes mit Leben füllen.

Brussels Pride ist eine integrative Veranstaltung, die für alle offen ist. Damit jeder die Veranstaltung in aller Ruhe genießen kann, werden an mehreren strategischen Orten Safe Places und Erste-Hilfe-Stationen (Safe Santé) eingerichtet. In diesen Bereichen kann jeder eine Pause einlegen (Safe Place), sich von medizinischem Personal betreuen lassen, wenn er sich unwohl fühlt, und/oder unangemessenes oder beleidigendes Verhalten in Bezug auf sein Geschlecht und/oder seine Identität melden (Safe Santé).

Startschuss am 8. Mai

Der Brussels Pride beginnt aber schon lange vor dem 18. Mai. Am Mittwoch, dem 8. Mai, beginnt die Brüsseler Pride-Woche mit einer künstlerischen und politischen Veranstaltung am Ufer der Suzan-Daniel-Brücke. Während der Pride Week bieten RainbowHouse (der Brüsseler Verband der LGBTIQ*-Vereinigungen) und andere Aktivisten- und Künstlergruppen ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm im Grands Carmes und anderswo an. Am Donnerstag, den 16. Mai, wird sich ein Mini-Pride-Zug durch die Straßen des Saint-Jacques-Viertels schlängeln und damit die Feierlichkeiten des Brüsseler Pride-Wochenendes einläuten. Dabei wird das Manneken-Pis, ein eigens für diesen Anlass entworfenes Kostüm tragen.

Auch der Brüsseler Kultursektor wird sich mit einem Programm von LGBTIQ*-Künstlern und -Projekten in Zusammenarbeit mit Brussels Pride an den Veranstaltungen beteiligen. Schließlich werden während der Pride Week und des Brussels Pride viele Gebäude in der Region Brüssel-Hauptstadt in Regenbogenfarben beleuchtet.

