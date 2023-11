DELTA AIRLINES: Entspannt in die USA

Ob nonstop nach New York, Detroit und Atlanta oder mit einer Umsteigeverbindung nach Florida, Kalifornien oder jedes andere Reiseziel in den USA. In Deltas Reiseklassen Premium Select und One vergeht die Zeit ganz sprichwörtlich wie im Flug.

× Erweitern Foto: delta.com Delta Delta Premium Select

Ein Sitz, der sich in ein flaches, bis zu 2 Meter langes Bett verwandelt und jedem Gast viel Privatsphäre und einen direkten Zugang zum Gang verspricht, ist Deltas Businessclass, die unter der Marke Delta One firmiert, das Aushängeschild der amerikanischen Airline. Super bequeme Kissen und übergroße, kuschelige Decken sorgen für einen erholsamem Schlaf - sofern man sich nicht vom Unterhaltungsprogramm mit bis zu 300 Filmen und aktuellen Blockbustern, dazu Serien von HBO und Paramount+ oder zahlreichen Musikalben, Playlists, Podcasts oder Spielen ablenken lässt. Geräuschunterdrückende Kopfhörer sind dabei ebenso selbstverständlich wie Steckdosen für Laptop und USB-Ports.

× Erweitern Foto: delta.com Delta Delta One-Kabine

Bereits bei der Ankunft am Flughafen beginnt für Delta One-Gäste das entspannte Reiseerlebnis. Neben einem bevorzugten Check-in, schnellerer Gepäckabfertigung und Sicherheitskontrolle erhält man Zugang zur Lounge mit Speisen und Getränken. Auch an Bord selbst erwartet die Gäste eine Auswahl an saisonalen und regionalen Gerichten und von Gourmet-Experten aus aller Welt zusammengestellten Menüs inklusive ausgesuchter Premium-Weine, Spirituosen und Bier.

Erwähnenswert ist zudem das Amenity Kit des nachhaltig produzierenden, mexikanischen Labels Someone Somewhere mit Pflegeprodukten von Grown Alchemist, Schlafmaske und einer Zahnbürste aus Bambus.

× Erweitern Delta Premium Select

Für alle, die vor allem Wert auf mehr Beinfreiheit legen, ist Delta Premium Select mit 96,6 Zentimetern Sitzabstand eine gute Option. Die Reiseklasse bietet neben breiteren Sitzen mit mehr Neigung sowie einer Fuß- und Beinauflage einen bis zu 33 Zentimeter großen Bildschirm, Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, ein Reiseset von Someone Somewhere sowie ein der Economyclass aufgewertetes Angebot an Speisen und Getränken. Dazu profitieren Reisende von Delta Premium Select am Flughafen ebenso wie Delta One-Gäste von einem bevorzugten Check-in, schneller Gepäckabfertigung und Sicherheitskontrolle sowie Priority Boarding.

www.delta.com