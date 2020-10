Erlebe Italien!

×

Ob Rom, Mailand oder Neapel - Italiens Metropolen locken mit einer Vielfalt an Kultur, Kulinarik, Shopping-Möglichkeiten und LGBTQ-freundlichen Angeboten.

Seit dem Restart des Tourismus in Italien haben Reisende aus Europa die Möglichkeit, viele Hotspots mal ganz entspannt zu erleben. Städte wie Rom, Venedig, Florenz, Mailand oder Neapel kann man jetzt ohne Touristenmassen erkunden und die geltenden Hygieneregeln sorgen für Sicherheit.

Bekanntlich führen alle Wege nach Rom und auch in den Wintermonaten ist Italiens Hauptstadt immer gut erreichbar - sei es per Bahn, Flugzeug oder mit dem eigenen Auto. Vermutlich gibt es im Moment keinen besseren Zeitpunkt, um die Vatikanischen Museen, den Petersdom oder das Kolosseum in aller Ruhe und ohne die sonst üblichen Touristenmassen zu besuchen. Gleich neben dem Kolosseum befindet sich übrigens Roms schwule Ausgehstraße, die Via di San Giovanni in Laterano mit ihren Cafés, Restaurants, Bars und Geschäften. Rom-Kenner haben jetzt die Gelegenheit, auch neue Facetten der „Ewigen Stadt“ kennenzulernen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Tour auf den Spuren des Filmgenies Federico Fellini oder zu den Schauplätzen von Giacomo Puccinis Oper Tosca, darunter die Basilica Sant’Andrea delle Valle oder der Palazzo Farnese.

Mode, Design, Shopping und Kultur. In Mailand kommt jeder auf seine Kosten. Ein Besuch im Kloster Santa Maria delle Grazie mit Leonardo da Vincis Meisterwerk des letzten Abendmahls gehört ebenso zum Pflichtprogramm wie das Flanieren durch die im 19. Jahrhundert gebaute Galleria Vittorio Emanuele II. - Italiens älteste Einkaufspassage. Werke von Raphael, Caravaggio und Tintoretto findet man in der Pinacoteca di Brera, deren Besuch bis Ende Dezember kostenlos ist. Modernes italienisches Design findet man dagegen im Triennale Design Museum aber auch in den Läden und Galerien entlang der via Durini oder der via Brera. Zum Shoppen sollte man einen Besuch des Quadrilatero della Moda nicht verpassen. Das ultra-luxuriöses Einkaufsviertel rund um die via Montenapoleone, via Manzoni, via della Spiga und Corso Venezia steht in einer Reihe mit New Yorks Fifth Avenue und dem Pariser Champs Elysees. Hier findet sich auch der Palazzo Morando, der heute das Museum für Kostüm und Mode beherbergt.

Am Fuße des Vesuvs gelegen, stehen sich in Neapel historisches Erbe und moderne Stadtarchitektur eng gegenüber. Zu den Schätzen Neapels gehört die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Altstadt mit ihren Kirchen, Palästen und Katakomben, das Archäologische Museum und das Castel Nuovo. Zudem eignet sich Neapel hervorragend als Ausgangspunkt für Tagesausflüge in die Umgebung - etwa auf die für ihre schwule Geschichte bekannte Insel Capri, zu den Ausgrabungsstätten von Pompeji oder an die Amalfiküste mit ihren zahlreichen Villen und pittoresken Fischerdörfern. Zurück in der Stadt hat man dann die Gelegenheit, die regionale Küche kennenzulernen. Neapel ist nicht nur als Geburtsort der Pizza Margherita bekannt, sondern auch als Pasta-Hochburg für seine Makkaroni berühmt. In der Vorweihnachtszeit punktet Neapel zudem mit traditionellen Plätzchen („Dolci di Natale") wie den frittierten Struffoli oder dem knackigen Mandelgebäck Roccocó.

Mehr Infos zum Reiseland Italien gibt es unter

