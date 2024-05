Erlebe Stockholm wie eine Dancing Queen!

– ANZEIGE –

Vor fünfzig Jahren, im Jahr 1974, erreichten ABBA weltweiten Ruhm, als sie die schwedische Vorentscheidung für den Eurovision Song Contest – das Melodifestivalen – gewannen.

Im Finale in Brighton, Großbritannien, triumphierten sie dann mit dem Song „Waterloo“. In den darauffolgenden Jahren avancierte ABBA zu einem weltweiten Phänomen, mit einem Hit nach dem anderen, der Musikfans rund um den Globus begeisterte – viele davon aus der LGBTQ+-Community. Selbst jetzt, ein halbes Jahrhundert später, wird irgendwo auf der Welt in einer Schwulenbar ein ABBA-Song, ein Remix oder ein Cher-Cover gespielt. Ob „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „Lay All Your Love on Me“ oder „Gimme! Gimme! Gimme!“ (nur vier von fast 100 ABBA-Titeln) – die LGBTQ+-Gemeinschaft liebt ihre Musik und identifiziert sich mit ihr. Oft wird gesagt, ABBA sei seit 1974 der Soundtrack zur weltweiten Befreiungsbewegung der Queers.

× Erweitern Foto: stockholmlgbt.com Stockholm

Stockholm, die „offene Stadt“ und schwedische Hauptstadt, ist der Geburtsort von ABBA. Hier fanden sie ihre Inspiration, traten auf, lebten und liebten. Für LGBTQ+-Fans, die sich „für die Musik bedanken“ möchten, bietet Stockholm viele spannende Möglichkeiten, auf den Spuren der fantastischen Vier zu wandeln. Hier sind einige Tipps:

Wo übernachten

Backstage Hotel Stockholm

Das Backstage Hotel ist ein musik- und kulturthemenorientiertes Hotel mit 57 modernen Zimmern, direkt über dem ABBA-Museum und anderen ABBA-Attraktionen gelegen. Zentraler geht es kaum!

Rival

Das Rival im trendigen Viertel Södermalm ist Stockholms erstes Boutique-Hotel, das dem ehemaligen Theater, in dem es sich befindet, Tribut zollt. Es gehört Benny Andersson (einem der Bs in ABBA) selbst. Es ist ein wunderschönes Hotel, und einige Zimmer sind sogar mit ABBA-Wandgemälden ausgestattet.

× Erweitern Foto: stockholmlgbt.com Stockholm Hotel Rival

Hotel Skeppsholmen

Auf der gleichnamigen Insel befindet sich das preisgekrönte Hotel Skeppsholmen in einem alten Militärgebäude von 1699, das zu einem stilvollen Designhotel umgebaut wurde. Gleich außerhalb, nahe am Wasser, befindet sich das Hauptquartier von Benny Anderssons Mono Music Label mit einem hochmodernen Studio und Mischraum. Hier wurden viele bekannte Pop-Hits produziert, und manchmal sieht man Benny, wie er den Meerblick genießt.

Zum Anschauen

ABBA the Museum

Kein Besucher Stockholms sollte das ABBA the Museum verpassen, das dieses Jahr das goldene Jubiläum von ABBA mit einem speziellen „Waterloo 1974“ Bereich feiert. Die Ausstellung dokumentiert den Aufstieg der Band zum Stardom und zeigt die Originalkostüme ihres Eurovisionssiegs. Dies ergänzt die ständig aktualisierte Dauerausstellung. Vergessen Sie nicht, im Shop ein Souvenir zu kaufen!

Königlicher Djurgården

Beim Besuch des Museums sollten Sie unbedingt den Königlichen Djurgården besuchen, der einst das Jagdrevier der schwedischen Könige war und heute als „grüne Lunge“ Stockholms gilt. Hier befinden sich der Park Kungliga Djurgården (wo ABBA 1975 das Cover ihres „Greatest Hits“ Albums aufnahmen), der Vergnügungspark Gröna Lund sowie der Cirkus, wo ABBA früh in ihrer Karriere regelmäßig auftraten. Der Cirkus bietet auch ein fantastisches Restaurant. Obwohl es nicht direkt mit ABBA in Verbindung steht, ist das Vasa-Museum spektakulär und sehr sehenswert.

× Erweitern Foto: stockholmlgbt.com Stockholm

Skansen

Skansen ist das älteste Freilichtmuseum der Welt, ideal für LGBTQ+-Familien und alle, die sich für schwedische Geschichte und Lebensweisen interessieren. Hier befindet sich auch Julius Kronbergs Atelier, wo das Cover des Albums „The Visitors“ fotografiert wurde.

Alle oben genannten Empfehlungen sind Mitglieder von Stockholm LGBT, der „Regenbogenfamilie“ von LGBTQ+-freundlichen Hotels, Attraktionen, Restaurants, Nachtleben und Community.

Stockholm hat dieses Jahr viel zu feiern in Bezug auf LGBTQ+-Empowerment. 2024 markiert das 80-jährige Jubiläum seit der Entkriminalisierung der Homosexualität in Schweden (1944) und das 15-jährige Jubiläum der Ehegleichstellung (2009), unterstützt von der schwedischen Kirche. Zudem jährt sich zum 45. Mal der Tag (1979), an dem schwule Schweden sich als Protest gegen die Klassifizierung von LGBTQ+ als Geisteskrankheit krank meldeten, was zu einer Gesetzesänderung führte, die Schwulen und Lesben unglaubliche Rechte und Freiheiten brachte. Es ist auch das 26. Jubiläum der Stockholm Pride in diesem Sommer, nach wie vor das größte Pride-Festival in Skandinavien und dreimaliger Europride-Gastgeber..

× Erweitern Foto: stockholmlgbt.com Stockholm Hotel Skeppsholmen

