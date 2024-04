Exklusive Reisen weltweit mit Go Holidate in der Gay-Minigruppe

× Erweitern Foto: Go Holidate Go Holidate Logo

Exklusive Rundum-Service-Reisen in einer Gay-Minigruppe haben sich bewährt - zu ausgewählten Urlaubszielen auf der ganzen Welt! Mit hochwertigen Hotels und hervorragender Reiseleitung - Go Holidate als einer der Top Anbieter von Gay-Gruppenreisen im deutschsprachigen Raum macht's möglich. Urlaub in kleiner Gay-Gruppe ist heiß begehrt - interessante Männer kennenlernen, die einem selbst so ähnlich sind.

Der Norden Thailands – wo die Sonne und das Herz aufgehen

9.11. – 20.11.2024 – 12 Reisetage vor Ort – Special bis Ende April

In kleiner individueller Gay-Gruppe unterwegs auf einer außer“gay“wöhnlichen Deluxe Reise durch den schönen Norden Thailands. Mit seinen liebevollen Menschen, schönsten Tempeln und Landschaften und wenig besuchten Bergregionen. Die Rundum-Service-Reise bietet majestätische Königspaläste, prächtige Tempelanlagen, ursprünglichen Dschungel, wunderschöne Tierwelt, Nachtmärkte mit großem kulinarischen Angebot und malerische Wasserfälle, das zusammen mit anderen Gays. Ein volles Reise Erlebnis!

Ab € 1.907 pro Person im Doppelzimmer

Hier geht’s zur Reise: goholidate.com/thailand/

Südliches Afrika – zu Wildtieren und Wildreservaten – hochwertige Safari Reise

2.10. – 13.10.2024 – 12 Reisetage vor Ort – die hochwertige Variante

Das ultimative Wildlife Afrika Erlebnis aus Wildreservaten und Wildtieren für Gays in der Mini Gruppe in Simbabwe und Botswana. Highlights, wie die Victoria Falls, Okavango Delta, Chobe River und Cabrivistreifen, erlebt man hier hautnah. Atemberaubende, teilweise bizarre Landschaften und unendliche Weiten werden auf dieser exklusiven Reise mit hochwertigen Hotels und einer exzellent ausgebildeten Reiseleitung mit umfangreichem Background Wissen zum Erlebnis. Das alles mit gleichgesinnten Gay-Reisenden.

Ab € 3.890 pro Person im Doppelzimmer

Hier geht’s zur Reise: goholidate.com/suedliches-afrika/