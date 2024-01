FINNLAND: Design & Natur

Nur etwa eine Autostunde von der finnischen Hauptstadt Helsinki entfernt, liegt das luxuriöse Öko- und Designhotel The Barö an der von zahlreichen Inseln geprägten Südküste.

Foto: www.thebaro.fi The Baro

Von dichten Fichtenwäldern umgeben, ist das The Barö ein echtes Highlight für Designliebhaber, die zugleich Wert auf exzellente Küche legen. Die Villen bieten trotz großer Panoramafenster jede Menge Privatsphäre – auch die am Ufer des Barösunds gelegene Sauna wird jeweils exklusiv für die Gäste einer Villa reserviert. Das Restaurant serviert neben Frühstück und Mittagessen jeden Abend ein täglich wechselndes Vier-Gänge-Menü mit Zutaten aus der Region. Diese lässt sich am einfachsten mit einem Fahrrad oder Kanu erkunden. Nur wenige Minuten vom Hotel entfernt setzt eine Fähre auf die Insel Orslandet über. Dort gibt es neben kleinen Stränden zahlreiche Wanderwege sowie einen Zugang zu dem malerischen, uralten Eichenwald Elisaari.

www.thebaro.fi