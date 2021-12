FLUSSKREUZFAHRT: Mit VIVA Cruises in die Niederlande und nach Belgien

Ganz entspannt mit dem Schiff von Stadt zu Stadt reisen und jede Menge Kunst und Kultur erleben – das können Gäste mit VIVA Cruises gleich zum Jahresbeginn. Denn als einziger Veranstalter legt VIVA Cruises im Januar, Februar und März keine Winterpause ein, sondern bietet ab sofort das ganze Jahr über Flussreisen an. Ob mit Freunden, der Familie oder zu zweit: die neuen Reisen eignen sich ideal für den perfekten Start in das neue Jahr.

So geht es mit der VIVA TIARA von Januar bis März 2022 zu Vier-Nächte-Citytrips ab/bis Düsseldorf nach Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen. Ganz nach dem Motto der Reise „Kunst, Kultur & Genuss“ warten hier während der Reisen und im Rahmen des zu buchbaren Ausflugspakets besondere Sehenswürdigkeiten wie das Nationalmuseum Rijksmuseum in Amsterdam auf die Gäste. Auch eine Grachtenfahrt mit einem kleinen Ausflugsboot gehört zu den Highlights der Stadt – besonders am Abend, wenn die zahlreichen Brücken und Gassen beleuchtet sind, wird es besonders romantisch. Mit einem Bier- und Schokoladen-Tasting steht der Aufenthalt in Antwerpen ganz im Fokus des Themas Genuss und Rotterdam entdecken Gäste im Zeichen der besonderen Architektur der Stadt. Hier sollte man einen Besuch der Kubushäuser und der Markthalle nicht verpassen.

Abgerundet werden alle VIVA-Reisen mit dem VIVA All-Inclusive. Dieses beinhaltet ganztags Vollpension mit regionalen und saisonalen Gourmetmenüs sowie alle Getränke aus der Barkarte. Eine stets gefüllte Minibar, alle Trinkgelder an Bord und eine Flasche Sekt zur Begrüßung sind ebenfalls inklusive. Die Kurzreisen sind ab 350 Euro pro Person buchbar.

VIVA Cruises ist Mitglied der International LGBTQ+ Travel Association. Weitere Informationen zu VIVA Cruises, allen Reisen und Buchungen erhalten Interessierte in jedem Reisebüro, unter www.viva-cruises.com oder telefonisch unter 0211 27403250.